«Бред»: Домогаров опроверг слухи о завершении карьеры

В ряде СМИ появилась информация, что актер Александр Домогаров может завершить карьеру из-за разрушения позвоночника. Звезда «Бандитского Петербурга» назвал эти новости недостоверными.

Артист не завершает карьеру, но он действительно прекращает работать в Театре Моссовета.

«Бред. Вы правильно понимаете только то, что я не буду больше работать в Театре Моссовета», — цитирует его Газета.Ru.

Актер признался, что все новости о своем состоянии здоровья он публикует в личном Telegram-канал. Журналистов, распространяющих недостоверную информацию, он назвал «нечистоплотными».

Ранее СМИ опубликовали новость о том, что у актера диагностировали спондилоартроз, из-за которого он может завершить карьеру. При данном заболевании поражаются межпозвонковые суставы, хрящи, костные ткани и околосуставные мышцы. Оно сопровождается острой болью, онемением конечностей, а позвоночник ограничен в движениях. Также Домогарову диагностировали шестимиллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, уплотнение позвонков (спондилез) и остеохондроз.