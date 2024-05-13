Сын актрисы Яковлевой свел татуировку с гробом ради новых рисунков на лице

31-летний сын Елены Яковлевой Денис свел татуировку с гробом, чтобы набить новые. Он давно увлекается татуировками и никак не может остановиться. Парень решился на рисунки не только на теле, но даже на лице. У него заканчивается место, но он сводит старые рисунки и наносит новые.

Несколько лет назад Денис решил сделать на лице татуировку с изображением гроба. Позже он удалил его с помощью лазера, объясняя тем, что рисунок не нравится его матери. Но после этого чистым лицо парень оставлять не захотел, и уже набил новый рисунок – черные рисунки, похожие на абстракцию или щупальца. У звездного наследника забита даже кожа под глазом. При этом после сведения тату остаются шрамы, которые удаляют лазером. Поклонники не понимают, зачем парню такие мучения.

Сама Яковлева в интервью говорила, что у нее очень заботливый и замечательный сын. Но она не исключает, что некоторые считают его внешность пугающей. Она призналась, что парень «подурил в молодости» с обилием рисунков.

В одном из проектов лицо Дениса замазали тональным кремом, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть без тату. Многие отметили, что он невероятно похож на свою мать.

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