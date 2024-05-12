«Мы с Люсей сейчас не общаемся»: ЮрКисс впервые рассказал о расставании с Чеботиной

Сын медиамагната ЮрКисс впервые высказался о разрыве с певицей Люсей Чеботиной. В интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV он объяснил, что они с артисткой сохранили рабочие отношения.

Больше года назад появились слухи о том, что Чеботина и Киселев расстались. Но звезды не комментировали личную жизнь. Молодой человек решил расставить все точки, поэтому приоткрыл завесу тайны.

По словам Юрия, на данный момент они с Люсей даже не общаются. Но сохранили рабочие отношения.

«У нас с Люсей непонятный статус, потому что два последних трека она выпускала на другом лейбле. При этом у нас не было разговоров о том, будет ли она с нами работать. Я даже затрудняюсь ответить на вопрос: она все-таки у нас или еще нет. Мы с Люсей сейчас не общаемся. Отношения сохранились рабочие — есть коммуникация лейбла и артиста Люси Чеботиной», — поделился звезда.

При этом ЮрКисс добавил, что помнит все светлые и насыщенные моменты вместе. Он назвал этот период насыщенным. Рассуждая об отношениях, парень заявил, что они были скорее как у друзей и единомышленников.

«Эта дружба переросла в отношения, что тоже яркий экспириенс. Это что-то такое, чего ни у меня, ни у нее в жизни никогда не было», – отметил Киселев.

Молодой человек поблагодарил экс-возлюбленную за все это, выделив в первую очередь, творчество. При этом он не стал рассказывать о причинах разрыва. Но упомянул, что в их романе не было предательства, измен и серьезных ссор.

«Мы с ней многим делились друг с другом и в какой-то момент случился разлад. У нас не было каких-то конфликтов или ссор. Мы просто разошлись», – добавил он.

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