Сын актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл не выходит на связь после смерти матери

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года. Несмотря на то, что она долго болела, ее близкие все равно достаточно тяжело приняли ее кончину. Впрочем, спустя почти год родственники звезды «Моей прекрасной няни» продолжают жить, и только о сыне артистки почти ничего неизвестно, так как он не выходит на связь. Об этом сообщает Woman.ru.

Майкл ведет непубличный образ жизни, в отличие от остальной семьи. На светских мероприятиях его не увидишь, да и блог он не ведет, как его сестра Анна. С момента смерти Анастасии Майкл ни разу не делился открыто своими чувствами и не давал никаких комментариев журналистам. Все личные момент он обсуждает исключительно с близкими.

Насколько известно, сын Заворотнюк окончил международно-правовой факультет МГИМО в 2023 году. По последней информации, у него есть возлюбленная София, с которой он вместе живет. Работает Майкл преподавателем игры на гитаре.

К слову, в отличие от брата, Анна Заворотнюк более охотно делится подробностями своей жизни. После смерти мамы модель забеременела, и сейчас она находится на поздних сроках.

Ранее стало известно, что в Москве открыли наследственное дело после смерти Анастасии Заворотнюк.