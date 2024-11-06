Сын актера Армена Джигарханяна в день выборов в США стал жертвой мошенников

В день выборов в США сын актера Армена Джигарханяна Степан стал жертвой мошенников. Они атаковали его соцсети и похитили аккаунт.

Об этом Степан рассказал mk.ru.

«Не знаю, совпадение или нет, но мой аккаунт в день выборов взломали мошенники», - сообщил он и попросил не переходить по ссылкам, которые якобы приходят от него.

Степан признался, что «попался на уловку». Он получил сообщение от приятеля – требовалось якобы проголосовать за дочь. Джигарханян выполнил просьбу.

«В результате мой аккаунт был похищен. Сейчас занимаюсь его восстановлением», - рассказал Степан.

Он давно живет в США и в день выборов проголосовал «как законопослушный гражданин». Сын российского актера рассказал, что агитация у кандидатов в президенты проходила по-разному. Степан обратил внимание на то, что в поддержку Камалы Харрис было много листовок – ими забиты все почтовые ящики.

Ранее Джигарханян рассказывал, что на него напали в Лас-Вегасе и дважды выстрелили в голову из отъезжающей машины.