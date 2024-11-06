Сын актера Армена Джигарханяна в день выборов в США стал жертвой мошенников
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В день выборов в США сын актера Армена Джигарханяна Степан стал жертвой мошенников. Они атаковали его соцсети и похитили аккаунт.
Об этом Степан рассказал mk.ru.
«Не знаю, совпадение или нет, но мой аккаунт в день выборов взломали мошенники», - сообщил он и попросил не переходить по ссылкам, которые якобы приходят от него.
Степан признался, что «попался на уловку». Он получил сообщение от приятеля – требовалось якобы проголосовать за дочь. Джигарханян выполнил просьбу.
«В результате мой аккаунт был похищен. Сейчас занимаюсь его восстановлением», - рассказал Степан.
Он давно живет в США и в день выборов проголосовал «как законопослушный гражданин». Сын российского актера рассказал, что агитация у кандидатов в президенты проходила по-разному. Степан обратил внимание на то, что в поддержку Камалы Харрис было много листовок – ими забиты все почтовые ящики.
Ранее Джигарханян рассказывал, что на него напали в Лас-Вегасе и дважды выстрелили в голову из отъезжающей машины.