Авторы сериала «Слова пацана» опровергли информацию о пересъемке финальной серии

Авторы известного сериала «Слово пацана» опровергли, что переснимают последнюю серию картины в Ярославле. Они уточнили, что в городе на самом деле идет «плановый досъем натуры».

Как пояснила в интервью РИА Новости директор по внешним коммуникациям Мария Далакян, речи о пересъемке финального эпизода не идет.

«В Ярославле идет плановый досъем натуры и отдельных фрагментов проекта, нехватку которых мы поняли в процессе монтажа сериала. Идем по давно запланированному графику», — добавила она.

Сериал режиссёра Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о криминальных группировках Татарстана в 1980-х. Премьера состоялась 9 ноября 2023 года. Проект вызвал большой резонанс в обществе — некоторые считают, что он романтизирует бандитизм. Однако в его защиту высказались уже многие известные люди. В их числе: исполнитель роли Пчелы в «Бригаде» Павел Майков.

Напомним, ранее жители Ярославля заметили автобус киносъемочной группы сериала «Слово пацана». Российский актер и учредитель компании «Ярсинема» Юрий Ваксман рассказал, что в городе якобы переснимали последнюю серию картины.