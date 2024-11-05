Сын Агаты Муцениеце отписался от мамы в соцсетях

Сын актрисы Агаты Муцениеце Тимофей отписался от мамы в соцсетях. При этом на отца Павла Прилучного, его жену Зепюр Брутян и сестру Мию мальчик подписан.

На ситуацию обратило внимание издание Super.ru.

Тимофей подписан на 10 человек. Однако среди них нет матери – Агаты Муцениеце. Сама актриса подписана на страницу Тимофея – так же, как и Брутян с Прилучным.

«Идеальный подарок на день рождения Павлу Прилучному», - прокомментировало издание случившееся.

Ранее сообщалось, что Муцениеце улетела из России с дочерью. Они отправились на море.

Некоторое время назад Прилучный подал иск об определении места жительства детей. Суд пока не принял окончательно решение, а на время разбирательства постановил оставить мальчика с мамой. В конце октября сообщалось, что актер пока не вернул сына Агате.