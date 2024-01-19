Сыгравшую в «Слове пацана» Анну Пересильд затравили за актерскую игру в новом сериале

Юную актрису Анну Пересильд затравили за плохую игру в новом сериале «Нежность». Ставшая популярной после роли Айгуль в проекте режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» дочь звезды «Вызова» Юлии Пересильд прочувствовала на себе обратную сторону известности.

В начале января в онлайн-кинотеатре вышел второй сезон сериала «Нежность». В нем появилась Пересильд-младшая, имя которой только недавно мелькало во всех СМИ. Ее участие в многосерийной картине про казанские группировки принесло ей славу, и ее мама даже признавалась, что она смогла затмить ее в столь юном возрасте.

Впрочем, разговоры о «Слове пацана» постепенно начали стихать. Стали выходить новые громкие проекты, среди которых «Нежность» с Евгением Цыгановым. В нем Анну пригласили на роль Агаты – дочери главного героя. И актрисе ради нее пришлось перевоплотиться с бунтарку, что радикально отличается от образа Айгуль. Вот только зрители разницы не заметили.

В Сети пользователи стали массово оставлять негативные комментарии об актерской игре Пересильд-младшей. Они уверены, что она зазвездилась после «Слова пацана», а на самом деле ничего из себя не представляет. По мнению хейтеров, у Анны плохое произношение, совершенно нет эмоций, да и в целом для кино она не создана. Нашлись даже те, кто сравнил ее с Александром Петровым, который несколько лет назад появлялся почти во всех российских новинках и которого ругали за одинаковых персонажей.

Отметим, что верные поклонники Анны при этом продолжают ее поддерживать. Они пишут ей, что она отлично справляется и что у нее еще все впереди.

Ранее Анна Пересильд рассказала о поцелуе с 24-летним Рузилем Минекаевым в «Слове пацана».