Сыгравший Турбо в «Слове пацана» Слава Копейкин раскрыл стоимость своей квартиры

Актер Слава Копейкин, сыгравший Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова, снимает квартиру в Москве. За аренду он платит 110 тыс. рублей в месяц.

Слава Копейкин — уроженец Москвы, но часто он гостил у бабушки с дедушкой в деревне Шашурки. Молодому актеру постоянно приходилось помогать им по хозяйству.

Артист рассказал, что умеет доить коз, но не любит собирать траву для кроликов. Однажды он даже подрался в деревне из-за девушки.

Сейчас Копейкин снимает элитную квартиру в Москве, за которую платит 110 тыс. рублей в месяц. Свои апартаменты он показал ведущему YouTube-канала «ВПИСКА».

«Плачу 110 тысяч в месяц. На самом деле цена абсолютно адекватная для этой квартиры. Я надеюсь, что следующим этапом будет уже покупка квартиры», — рассказал актер.

Славе Копейкину 25 лет. Он окончил ГИТИС, где учился на бюджете. Артист стал известен после роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» о подростковых группировках Казани в 1980-х.

Ранее актеры сериала «Слово пацана» испугались появления Никиты Кологривого на «Шоу Воли».