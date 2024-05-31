Сыгравший директора ЦРУ в «Большой игре» Сергей Десницкий попал в больницу в тяжелом состоянии

Актер Сергей Десницкий, исполнивший роль директора ЦРУ в фильме «Большая игра», был в срочном порядке доставлен в больницу с сердечной недостаточностью и тяжёлой анемией. Он почувствовал себя плохо, когда находился в своей московской квартире.

По данным Telegram-канала Mash, 83-летний актер пожаловался медикам на высокое давление, слабость и одышку. Также его беспокоили сильные отеки на теле.

В настоящее время Десницкого поместили в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое. Ситуацию осложняют обострившиеся хронические заболевания.

Ранее стало известно, что 87-летнюю актрису Светлану Немоляеву выписали из больницы после ковида.