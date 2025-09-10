Сыгравшие свадьбу Муцениеце и Дранга будут жить в новом доме рядом с Харламовым

Сыгравшие свадьбу Агата Муцениеце и Петр Дранга будут жить в новом особняке рядом с Гариком Харламовым. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

Летом 2025 года Агата и Петр сыграли тайную свадьбу. Теперь, по информации источника, супруги готовятся к переезду. Они приобрели особняк в подмосковном поселке Княжье озеро, где проживают Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Мария Миронова.

Сообщается, что поселок премиум-класса. В нем построены коттеджи в европейском стиле, имеются парки, рестораны, детский сад. Также разработана пропускная система.

Цена на небольшой дом начинается от 55 млн. Более просторное жилье стоит 85.

На данный момент супруги не комментировали свой переезд.

Ранее сообщалось, как изменились заработок и карьера Петра Дранги после отношений с Агатой Муцениеце. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Люся Чеботина попробует решить вопрос с Игорем Крутым по авторским правам без суда.