«Считает своим другом»: Чеботина не думала, что с Игорем Крутым могут возникнуть проблемы из-за авторских прав

Певице Люсе Чеботиной поступил иск от Российского авторского общества из-за использования композиций Игоря Крутого на ее концерте в декабря. Для исполнительницы случившееся стало полной неожиданностью, так как она считает композитора своим другом, передает Telegram-канал Свита Короля.

В окружении певицы признали, что незаконное использование песен Крутого на концерте является упущением организаторов. Из-за этого, как сообщил источник, Чеботина сильно расстроилась. Звезда считает композитора своим другом, поэтому надеется, что данный вопрос ей удастся урегулировать без похода в суд.

«Она считает Крутого своим другом и не думала, что с ним может возникнуть такая проблема. Планирует связаться с его людьми, и, возможно, получится как-то этот вопрос утрясти», — рассказали люди из команды Люси.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что иск к Чеботиной — это прокол организаторов. По его словам, певица могла заниматься своей работой и не вникать в правовые вопросы, возложенные на плечи команды.