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Опубликовано 28 февраля 2024, 18:34
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Сыгравшему Виталия Наливкина актеру нужна операция в спецклинике

Режиссёр роликов о Виталии Наливкине рассказал, что актеру нужна операция.
Сыгравшему Виталия Наливкина актеру нужна операция в спецклинике

© Freepik

У актера Андрея Неретина, сыгравшего депутата Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале, возникли проблемы с бедренным суставом. Ему нужна операция в спецклинике.

Об этом Газете.Ru сообщил режиссер шоу Андрей Клочков.

Проблему Неретина с суставом не смогли решить в Уссурийской городской больнице. «Там сказали, что подобным не занимаются, что нужна операция в спецклинике», - сообщил Клочков.

Однако все «повисло в воздухе». В настоящее время решается вопрос об оформлении инвалидности.

Создатели роликов оплачивают Неретину жилье и лекарства, «но для нормальной жизни этого все равно не хватает».

Виталий Наливкин

Виталий Наливкин

© Скриншот видео Roflyankin/YouTube

Наливкин – собирательный образ, он пародирует чиновников. За некоторые актера привлекали к ответственности. Так, за пародию на официального представителя МВД Ирину Волк его арестовывали на 10 суток.

Ранее сообщалось об операции на ноге, которую провели телеведущей Лере Кудрявцевой.

Источник фото:Freepik
Источник:Газета.Ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
операция
актер
деньги