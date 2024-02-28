Сыгравшему Виталия Наливкина актеру нужна операция в спецклинике
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У актера Андрея Неретина, сыгравшего депутата Виталия Наливкина в сатирическом интернет-сериале, возникли проблемы с бедренным суставом. Ему нужна операция в спецклинике.
Об этом Газете.Ru сообщил режиссер шоу Андрей Клочков.
Проблему Неретина с суставом не смогли решить в Уссурийской городской больнице. «Там сказали, что подобным не занимаются, что нужна операция в спецклинике», - сообщил Клочков.
Однако все «повисло в воздухе». В настоящее время решается вопрос об оформлении инвалидности.
Создатели роликов оплачивают Неретину жилье и лекарства, «но для нормальной жизни этого все равно не хватает».
Наливкин – собирательный образ, он пародирует чиновников. За некоторые актера привлекали к ответственности. Так, за пародию на официального представителя МВД Ирину Волк его арестовывали на 10 суток.
Ранее сообщалось об операции на ноге, которую провели телеведущей Лере Кудрявцевой.