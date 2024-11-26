Сыгравшего в «Аноре» Юру Борисова номинировали на еще одну голливудскую кинопремию

Российского актера Юру Борисова, снявшегося в фильме Шона Бэйкера «Анора», номинировали на голливудскую премию Astra Film Awards. Об этом сообщает портал The Wrap.

Россиянин представлен в номинации «Лучший актер второго плана». Вместе с Борисовым за награду поборются Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Дензел Вашингтон («Гладиатор II»), Гай Пирс («Бруталист»), Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Киран Калкин («Настоящая боль»).

В то же время сама кинолента «Анора» номинирована на Astra Film Awards в категориях «Лучший фильм», «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший режиссер». Вдобавок сыгравшая в картине Майки Мэдисон претендует на награду за лучшую женскую роль.

Примечательно, что до этого Юра Борисов был номинирован на американскую премию Gotham Awards 2024. Церемония награждения состоится 2 декабря. Кроме того, сразу несколько авторитетных западных изданий предсказывают Борисову номинацию на премию «Оскар». Эксперты считают, что россиянин должен быть номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора».

Ранее Юра Борисов снялся с Педро Альмодоваром и Тильдой Суинтон на премии.