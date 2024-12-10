Звезда сериала «Жуки» Марьяна Спивак заявила, что устала играть в драмах. Об этом сообщает Газета.Ru.

Марьяна Спивак получила широкую известность, исполнив главную роль в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Актриса довольно часто играет драматические роли, но недавно она снялась в комедийном сериале «Жуки».

По словам Спивак, новое амплуа ей понравилось.

«Наверное, пришло время, наигралась драму, захотелось попробовать шагнуть в „свет“. Ну и часто страшно было. Мне казалось, что я не справлюсь, что комедия — это не мое», — объяснила она.

Актриса также рассказала о сложностях комедийных ролей.

«Сложность в том, чтобы не смешить специально, а зрителю при этом было смешно. Комедия предполагает очень искреннее и правдивое существование», — добавила она.

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