Никита Кологривый раскрыл гонорар за съемки в «Слове пацана»

Российский актер Никита Кологривый раскрыл гонорар за съемки в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом он заявил в рамках YouTube-подкаста «За деньги».

«Было порядка 5−7 смен. Немало. Я зарабатываю вообще немало», — поделился Кологривый.

Артист уточнил, что во время работы над «Словом пацана» он поднял стоимость своего съемочного дня. Знаменитость отметил, что в настоящий момент он просит меньше — «около 250 тысяч рублей» за смену.

Кроме того, актер рассказал, что у него нет недвижимости и машины в собственности. Он снимает трехкомнатную квартиру в Москве в диапазоне от 150 до 300 тысяч рублей и арендует авто личным водителем более чем за 150 тысяч рублей.

В фильмах и сериалах Никита начал играть с 2020 года. Он снимался в роли Япончика в фильме «Бендер», Шеина в сериале «Чикатило», Левиса в серила «Оффлайн» и других проектах. В минувшем году Кологривый снялся в главной роли в киноленте «По щучьему велению» — он играл Емелю, а по-настоящему громкой стала его роль Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее Никита Кологривый отказался от своих слов о таланте Ивана Янковского.