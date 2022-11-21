«Не мой человек»: Анастасия Решетова о расставании с Тимати

Анастасия Решетова и Тимати были долгое время в отношениях, за это время у пары даже появился на свет сын Ратмир. Тем не менее молодым людям не удалось сохранить любовь, и после рождения ребёнка они объявили о своём разрыве. Теперь известная модель редко комментирует личную жизнь, но на днях девушка сделала исключение и намекнула на истинную причину расставания с музыкантом.

Анастасия заверила: она не испытывала горьких эмоций от разрыва отношений. Звезда убеждена, что ещё не встретила своего человека. «С любимыми не расстаются», – сообщила Решетова.

Напомним, что совсем недавно девушка сменила веру и приняла ислам. Подобное событие отразилось на поведении Анастасии: теперь звезда отказалась от яркого макияжа и вызывающих нарядов. Кроме того, Решетова выступила и против уколов красоты. Подробности читайте в этой статье.