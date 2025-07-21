Сыгравшая Алису в «Закрытой школе» 21-летняя актриса Алина Васильева вышла замуж

Актриса Алина Васильева, ставшая известной после роли Алисы в сериале «Закрытая школа», вышла замуж. 21-летняя девушка опубликовала кадры со свадьбы в социальных сетях.

Мистический проект, который показывали на телеканале СТС, принес Алине большую популярность. На момент начала съемок ей было всего 7 лет. Однако после завершения работы над сериалом Васильева решила не продолжать актерскую карьеру.

Сейчас Васильева ведет непубличный образ жизни. Но некоторые фанаты сериала следят за ее страницей в социальной сети. Недавно девушка опубликовала кадры в белом платье и призналась, что вышла замуж. Торжество прошло еще 5 июля, но рассказать об этом она решилась только спустя две недели.

О муже Алины ничего неизвестно. Она лишь поделилась, что взяла его фамилию после свадьбы и стала Митина.

Судя по кадрам, опубликованным в Сети, торжество было небольшое, приглашены были только самые близкие люди. Невеста выбрала для праздника классическое пышное платье, которое дополнила длинной фатой.

Ранее внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева объявила, что выходит замуж.