26-летняя внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева выходит замуж: что известно о женихе

Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева объявила о помолвке. 26-летняя блогерша собирается выйти замуж за бизнесмена из Ростова, который моложе нее на 3 года.

В личном блоге Мариам опубликовала фотографии со своим возлюбленным Арно и продемонстрировала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце. Она рассказала, что избранник сделал ей предложение и получил согласие.

Тилляева написала большой пост, в котором призналась Арно в любви. По ее словам, он «свел ее с ума» буквально за 5 минут и влюбил в себя всех ее близких. После первого неудачного брака девушка боялась вступать в новые серьезные отношения, но нынешний бойфренд доказал ей, что есть достойные мужчины.

«Ты не просто любовь, ты лучший стендап, лучший сон, лучший поцелуй и лучший выбор. Я тебя люблю. И мой ответ на лазурном берегу: "да" навсегда», - сообщила Мариам.

В комментариях пару поздравили многие друзья и поклонники. Также отметились участники реалити «Мастер игры», в котором снималась Тилляева.

Напомним, что первым мужем Мариам был Амиран Сардаров. Как признавалась девушка, их развод был непростым, так как мужчина изменял ей.

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