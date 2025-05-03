Сыгравшая Алису Селезневу актриса Гусева-Мурашкевич серьезно больна: подробности
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У 53-летней актрисы Наталии Гусевой-Мурашкевич, запомнившейся по роли Алисы Селезневой в «Гостье из будущего», обнаружили рак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, несколько лет назад Гусева-Мурашкевич пожаловалась на ухудшение самочувствие. Врачи назначили ей анализы, которые подтвердили тяжелый диагноз. Актриса страдает от быстро растущего количества злокачественных опухолей и регулярно посещает медиков.
Артистке сделали несколько операций, но они не помогли существенно остановить болезнь. Гусевой-Мурашкевич запретили выполнять тяжелую работу.
Гусева-Мурашкевич получила большую известность после того, как исполнила роль Алисы Селезневой в картине 1984 года «Гостья из будущего».
После распада СССР звезда советского кино перестала сниматься в фильмах. Получив образование биолога, начала работать научным сотрудником НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В настоящее время актриса не работает и полностью посвящает себя семье.
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