Сыгравшая Алису Селезневу актриса Гусева-Мурашкевич серьезно больна: подробности

У 53-летней актрисы Наталии Гусевой-Мурашкевич, запомнившейся по роли Алисы Селезневой в «Гостье из будущего», обнаружили рак. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, несколько лет назад Гусева-Мурашкевич пожаловалась на ухудшение самочувствие. Врачи назначили ей анализы, которые подтвердили тяжелый диагноз. Актриса страдает от быстро растущего количества злокачественных опухолей и регулярно посещает медиков.

Артистке сделали несколько операций, но они не помогли существенно остановить болезнь. Гусевой-Мурашкевич запретили выполнять тяжелую работу.

Гусева-Мурашкевич получила большую известность после того, как исполнила роль Алисы Селезневой в картине 1984 года «Гостья из будущего».

После распада СССР звезда советского кино перестала сниматься в фильмах. Получив образование биолога, начала работать научным сотрудником НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В настоящее время актриса не работает и полностью посвящает себя семье.

Ранее актриса Юлия Пересильд рассказала, что после ее полета в космос у матери нашли сложный рак горла.