Сыграли свадьбу в библиотеке: 22-летняя дочь звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова вышла замуж

Младшая дочь звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова, 22-летняя Мирослава, вышла замуж. Избранником девушки стал ее сокурсник, 25-летний актер Анатолий Черников. Кадры с торжества публикует программа «Ты не поверишь!» на НТВ.

Мирослава Михайлова предстала на свадьбе в белом платье с расшитой жемчугом фатой, а ее возлюбленный выбрал рубашку и брюки белого цвета и голубой пиджак. В качестве тематического цвета для торжества был выбрал голубой цвет, символизирующий бесконечность и долгую счастливую семейную жизнь.

Пара зарегистрировала брак в необычном месте — в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина. В старинном особняке XVII века Мирослава Михайлова и Анатолий Черников обменялись клятвами любви и верности. Невеста не сдерживала слез, счастлив и ее отец Александр Михайлов.

«Потрясающая атмосфера внутри этого здания, никакой особой помпезности нет, все очень красиво и интеллигентно. Моя дочь выходит замуж», — поделился актер.

После регистрации брака в ресторане под открытым небом состоялся банкет на 35 человек. Гостей угощали тортом, расписанным под гжель. Мирослава Михайлова устроила сюрприз мужу, который родился на Северном Кавказе, — станцевала лезгинку. На празднике выступил солист группы Uma2rman Владимир Кристовский.

Александр Михайлов пожелал молодоженам такого же семейного счастья, как у него с женой Оксаной. За день до свадьбы дочери супруги отметили 21 год совместной жизни.

«Хорошим красивым людям надо объединяться. Желаю им только любви», — отметил Александр Михайлов.

Ранее сообщалось о том, что дочери Александра Михайлова сделали предложение прямо на сцене.