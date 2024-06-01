Дочери артиста Михайлова сделали предложение прямо на сцене

Дочери актера Александра Михайлова сделали предложение на сцене. Об этом сообщает Chita.ru.

Младшая дочь актера Александра Михайлова Мирослава получила предложение руки и сердца от своего молодого человека — Анатолия Черникова. Возлюбленный поднялся на сцену сразу после выступления девушки.

«Ты станешь моей женой?» — упал на колено он.

В итоге девушка сказала «да» поцеловав молодого человека. Сразу после этого на сцену поднялся Александр Михайлов, который благословил возлюбленных и признался, что догадывался о скорой свадьбе молодых.

«Помимо моей неурядицы со здоровьем, ещё мне только этого не хватало», — посмеялся он.

Добавим, что Мирослава и Анатолий встречаются уже больше пяти лет, они познакомились во время обучения во ВГИКе.

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