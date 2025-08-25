Сыграла Лиду в фильме «Операция «Ы»: актриса Наталья Селезнева вызвала скорую на дом из-за боли в позвоночнике

Актриса Наталья Селезнева, при рождении и в первых киноролях — Полинковская, вызвала скорую на дом, передает Telegram-канал Mash. После оказания помощи и осмотра она отказалась от госпитализации.

Как стало известно журналистам, 80-летняя актриса пожаловалась медикам на боли в позвоночнике. Бригада специалистов, прибывшая по вызову, сделала укол Селезневой, после чего та стала чувствовать себя лучше.

Звезде фильма «Операция «Ы», в котором она сыграла студентку Лиду, предложили проехать в больницу для более детального обследования. Но Наталья Игоревна отказалась и пообещала позже самостоятельно прийти в медучреждение.

Журналисты попытались связаться с Селезневой, однако та не подошла к телефону. Трубку взяла домработница актрисы. Она подтвердила информацию, что к хозяйке призжала скорая.

