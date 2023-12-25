«Сыграл важную роль»: любовница Аршавина, с которой он изменял жене, раскрыла детали отношений с футболистом

Казахстанская модель Ольга Семенова, с которой футболисту Андрею Аршавину приписывали роман еще во время брака с Алисой Казьминой, рассказала, что спортсмен сделал ее долларовым миллионером. При этом она до сих пор не подтверждает, что между ними были серьезные романтические отношения.

Слухи о том, что Аршавин изменяет супруге, появились в 2017 году. Тогда он познакомился с моделью Ольгой, с которой провел время в ресторане. По словам самой девушки, они были не одни, а в компании, но футболист все время пытался с ней сблизиться. А вот сама Семенова была против, так как Андрей в принципе был не в ее вкусе.

В какой-то момент общение футболиста с моделью переросло в телесный контакт. Это было запечатлено на камеру.

«Начал все трогать. Меня то есть. И перепутал талию с грудью», - рассказала Ольга в эфире «Центрального телевидения».

Семенова призналась, что больше между ней и Аршавиным не было ничего, и о нем она вспомнила только спустя год, когда с ней связалась его жена Алиса. Избранница спортсмена угрожала сопернице и заявляла, что отрежет ей пальцы. Однако из всего этого скандала Ольга в итоге вынесла пользу – она настолько прославилась, что заработала целое состояние.

«Благодаря Аршавину я стала в какой-то момент долларовым миллионером. Аршавин сыграл очень важную роль в моей жизни, вне зависимости от того, что грязи, хайпа, негатива я сполна огребла», - подчеркнула модель.

Ранее Андрей Аршавин назвал тряпкой решившего вновь жениться экс-супруга Татьяны Булановой.