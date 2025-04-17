«Сыграл то, что, кажется, каждый из нас сможет сыграть»: Сергей Гилев об успехе Юры Борисова

Актер Сергей Гилев рассказал о том, завидует ли он успеху Юры Борисова в кино. Звезды работали вместе в двух фильмах, и мужчина смог составить мнение о коллеге. Он дал интервью журналу «Атмосфера».

Артист высказался о разнице между российскими актерами и зарубежными. Гилев признался, что не считает ее огромной. Так как они живут в одном мире и следуют одним ценностям. Говоря о Борисове, актер отметил, что испытывает к нему лишь искренние чувства.

«Это не зависть, а радость. Это здорово, потому что мы же все из одной индустрии. И Юра один из нас, он сыграл что-­то, что, как нам всем кажется, каждый из нас однажды может сыграть. Он как будто бы этой номинацией показал нам еще раз: все, что мы делаем здесь, не так уж плохо», – высказался Сергей.

Он отметил, что не может завидовать Юре еще и по той причине, что у него самого намного меньше опыта. Когда Борисов активно снимался, Гилев только учился профессии. Он перешел в актерство из журналистики в зрелом возрасте.

Несмотря на это, актер пересекался на съемках с Борисовым. Они вместе играли в «Пророке» и «Кентавре». Сергею достались роли антагонистов. Он признался, что хороших героев играть намного сложнее, так как в фильмах больше внимания уделяют именно злодею.

«Те два раза, что мы работали с Юрой в фильмах «Кентавр» и «Пророк», я был более или менее ярким негодяем. Но при этом все говорили только про главного героя, которого играл он», – цитирует актера WomanHit.ru.

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