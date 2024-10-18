Сыграет Золушку за 54 тысячи: Лиза Арзамасова возвращается в театр

Актриса Лиза Арзамасова заключила контракт с театром на одну постановку. Она исполнит главную роль, гонорар за работу составил 54 тыс.

Об этом узнал Telegram-канал «Звездач».

В начале августа Арзамасова родила второго ребенка от фигуриста Ильи Авербуха. Старшему – сыну Льву – три года. Прошло немного времени после родов, и актриса возвращается в театр.

Арзамасова заключила контракт с МХАТом им. Горького. Она будет играть роль Золушки в одноименной постановке. Как пишет источник со ссылкой на данные сайта Госзакупок, она получила 54 тыс. 348 рублей.

Ранее Арзамасову и ее подругу Дарью Мельникову сравнили со старухой и мужиком на новом фото. Актриса не стала отмалчиваться и нарисовала себе щетину, а подруге добавила парик на снимке.