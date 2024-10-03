Арзамасова и Мельникова не стали отмалчиваться после комментариев, что они как старуха и мужик

Актрису Лизу Арзамасову и ее подругу Дарью Мельникову раскритиковали в Сети после нового фото. В Сети их сравнили со старухой и мужиком. Актрисы не стали отмалчиваться – на новом фото Лиза пририсовала себе щетину, а Дарья была в седом парике.

Об этом сообщает «7Дней.ru».

«Тут давеча выложила я фотографию с дорогой моему сердцу Дашей Мельниковой. И понеслось… Главные претензии к снимку в том, что «Дашка состарилась, а «Лизка как мужик», - поделилась актриса.

Она предупредила хейтеров, что тем не удастся «спрятаться со своими комментариями». Арзамасова решила высмеять критиков. Актриса опубликовала новый снимок, на котором нарисовала себе щетину, а Дарье приделала парик.

Ранее сообщалось, что Мельникову не узнали на снимке с Арзамасовой. В Сети писали, что она заметно постарела в свои 32 года.