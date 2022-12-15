«Сыграем в русскую рулетку»: Алена Водонаева заговорила про ЭКО

Тема материнства всегда была актуальна для светских львиц. В отечественном шоу-бизнесе некоторые знаменитости откровенно говорят о том, что обратились за помощью к процедуре ЭКО или суррогатной матери. Тем не менее не все поддерживают эту позицию. Не стала исключением и Алена Водонаева, которая в своей социальной сети подняла откровенную тему.

Звезда призналась, что она никогда не решится на искусственное оплодотворение. По мнению телеведущей, ни один мужчина не оценит те жертвы, с которыми столкнется женщина во время этой процедуры. Тем не менее Алена призвала поклонниц не следовать ее примеру. «Вы можете попробовать и поиграть в русскую рулетку. Вдруг это ваш шанс», — резюмировала Водонаева.

Ранее об ЭКО высказалась и Настасья Самбурская, которая смело заявила, что давно готова к семье. О принятом решении актрисы читайте в этой статье.