«Сыграем свадьбу»: звезда «Миража» рассказала об отношениях с любимым мужчиной

Певица Маргарита Суханкина нашла нужным рассказать о возможной свадьбе с любимым человеком. В интервью WomanHit.ru звезда группы «Мираж» призналась, что задумалась о бракосочетании.

Исполнительница подтвердила, что счастлива в отношениях с избранником, которого старается не показывать публике. По ее словам, он – бывший военный, который не привык к повышенному вниманию.

«Он очень собранный, не любит, когда опаздывают и сам не опаздывает. У него строго с дисциплиной — до такой степени, что иногда даже вешаться хочется (смеется). Все-таки надо ведь иногда и расслабляться», – поделилась Маргарита.

Певица отметила, что они не заключали брачный союз. Звезда назвала себя суеверным человеком и боится, что после штампа в паспорте в отношениях могут начаться проблемы. Тем более что женщина уверена – официальный статус ничего нового не даст. При этом она не исключает, что свадьба – возможна.

«Может, и сыграем свадьбу. Но это точно не будет «пир на весь мир». Максимум — устроим тихое семейное торжество», – заявила Суханкина.

Она напомнила, что праздника ей хватает и в жизни. А в семейном кругу ей хочется тишины и покоя.

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