Суханкина рассказала о самом нелепом подарке от фанатов: «Пришла просто в ужас»

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина активно готовится к Новому году. Артистка любит праздник несмотря на то, что однажды она получила странный подарок от «сумасшедшего фаната».

Фанат вручил Суханкиной маленькую экзотическую сумочку, внутри которой лежала невесомая коробочка. Артистка подумала, что там лежит парфюм, но оказалось все гораздо интереснее.

Поклонник попросил открыть подарок, когда певица окажется дома.

«И вот я доехала до дома, трясу коробочку и вдруг слышу, что там что-то шевелится. Я, конечно, пришла просто в ужас. Аккуратно открыла ее, и увидела двух маленьких живых птичек», — цитирует артистку mk.ru.

Внутри были красные экзотические птички — самка и самец. Но Суханкина была не рада такому презенту — у нее дома живут кошки и собака. Новых питомцев пытались от них спрятать, поскольку животные могли бы их загубить.

Помог приютить птичек родственник Маргариты, у которого в загородном доме живет много попугаев.

«С тех пор этот „подарок“ живет у моего родственника. Птичкам там хорошо, я их навещаю, у них сейчас уже три птенца, так что процесс пошел», — заключила она.

Артистка добавила: такие «живые» подарки — это большая ответственность, поэтому их запрещено дарить, не зная обстановку дома у человека.

Ранее суд признал незаконным исполнение Суханкиной песни «Миража» у Андрея Малахова.