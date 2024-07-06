«Сядет на стакан»: Виктор Дробыш раскрыл тайну 56-летней певицы Валерии

Композитор Виктор Дробыш рассказал, что певица Валерия, обладающая статусом одной из самых правильных звезд российского шоу-бизнеса, позволяет себе выпить рюмку-другую для хорошего настроения.

По его словам, певица только кажется правильной, но на самом деле может даже нецензурно выражаться, если возникает такая необходимость.

«Валерия выпивает, может себе позволить. Она была совсем испорченная одно время, она не пила ничего. Но мне кажется, наша дружба делает ее человеком. Она может и красненького махнуть. Даже как-то она матом ругнулась, мне было очень приятно. Я думаю, что лет пять — и Валерия сядет на стакан», - в шутку сказал Дробыш в YouTube-шоу Иды Галич «Муз Шоу».

При этом композитор признался, что на самом деле считает Валерию «идеалом женщины, спортсменки, комсомолки», а все недостатки лишь делают из нее обычного живого человека.

Ранее стало известно, что продюсер Иосиф Пригожин с супругой Валерией отправились в Сербию.