«Связывали очень глубокие отношения»: Федосеева-Шукшина рассказала о подарке Владимира Левкина

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о подарке, который ей преподнес в 1998 году певец Владимир Левкин. Звезда вспомнила о покойном артисте в беседе с mk.ru. Она призналась, что мужчина подарил ей картину «Спаситель с крестом».

Знаменитость была замужем за продюсером Бари Алибасовым, в группе которого пел Левкин. Лидия знала участников «На-На», и они относились к ней с теплотой.

«Меня с Володей связывали очень глубокие отношения, я бы сказала духовные. Когда он уходил из группы, то очень тяжело переживал, как раз в это время он тяжело заболел», – вспомнила женщина.

Актриса отметила, что чувствовала в певце «огонек», который помогал ему преодолевать все сложности. После того, как мужчина поправился, то решил подарить ей картину – икону. Федосеева-Шукшина призналась, что ахнула от нее.

«Показалось, что светилась картина, и светился сам Вова. Позже он сам установил икону (картину) в рамку, она по сей день находится у меня на самом почетном месте», – поделилась она.

Артистка отметила, своим презентом артист сказал, что надо с терпением нести свой крест. Она выразила соболезнования и добавила, что «Володенька стал ангелом».

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