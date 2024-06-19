Связывает не любовь: что известно о романе 61-летнего Лепса с 18-летней студенткой

Блогер Алена Водонаева высказалась по поводу нового романа певца Григория Лепса с 18-летней студенткой Авророй Кибой. Она считает, что их отношения могут быть продюсерским проектом.

По словам экс-звезды «Дома-2», сама бы она не хотела в 60 лет появляться на публике с молодыми бойфрендами. Но также она понимает, что сейчас границы стираются, и подобные ситуации – уже не редкость. В пример она привела певицу Шер. Однако, что касается Лепса, Алена не уверена, что его чувства к девушке искренние.

«Насчет Лепса — я не знаю, его ли это девушка или это продюсерский проект», - заявила Водонаева в беседе с Voice.

Напомним, что о романе певца стали говорить после того, как он появился вместе с 18-летней Авророй на «Премии МУЗ-ТВ 2024». На красной дорожке у него спросили, является ли она его невестой, на что Лепс ответил - «скорее всего да».

Сама девушка подробностей отношений с артистом не раскрывает. Однако в личном блоге она публикует фотографии с роскошными букетами, а также на одном из снимков она запечатлела кольцо.

Ранее бабушка невесты Григория Лепса назвала условия свадьбы 18-летней внучки с певцом.