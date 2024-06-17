«С чего вы решили?»: бабушка невесты Григория Лепса удивилась новостям о свадьбе 18-летней внучки с певцом

Бабушка невесты певца Григория Лепса Авроры Кибы назвала условия свадьбы 18-летней внучки с артистом. По словам Галины Палиловой, сначала должна быть помолвка.

74-летняя родственница Авроры пообщалась с сайтом Kp.ru. Женщина удивилась новостям о свадьбе.

«Это вы с чего решили, что там свадьба уже? Нет, я не знаю, насчет свадьбы, должно быть сначала венчание, вернее, сначала еще что-то (помолвка - прим.)», - сказала Палилова.

Она сомневается, что у внучки и певца «раз и сразу свадьба».

Кибе только в феврале 2024 года исполнилось 18 лет. Какие-либо секреты личной жизни внучки бабушка не рассказала.

Напомним, Лепс познакомил публику с невестой на премии МУЗ-ТВ. Разница в возрасте между певцом и Кибой составляет 43 года. Появились сообщения, будто новости о свадьбе нужны ради пиара и раскрутки девушки, которая уже начала петь.

Киба публиковала фотографии с помолвочным кольцом и гигантских букетов. В Сети принялись оскорблять ее и писать, что девушка «продалась за деньги деду».