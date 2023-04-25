Связано с женщиной: дружба Василия Ливанова и Юрия Яковлева закончилась в один момент
Василий Ливанов назвал событие, после которого его дружба с Юрием Яковлевым прекратилась.
Актеры Василий Ливанов и Юрий Яковлев, несмотря на семилетнюю разницу в возрасте, дружили с театральных подмостков. Однажды произошло событие, после которого дружба прекратилась.
«Юра разошелся со своей очаровательной женой и наши отношения как-то растворились в воздухе», - сказал Ливанов в беседе с ФАН, добавив, что Яковлев «высоко ценил» их дружбу.
Народный артист продолжает считать его «гениальным». Он назвал коллегу «профессионалом высочайшей пробы».
Будучи художником, Ливанов неоднократно запечатлевал Яковлева в разных образах. У актера осталось много шаржей и карикатур. Он вспоминает о нем, как «очень веселом, раскрытом» человеке, с которым «было замечательно, весело».
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