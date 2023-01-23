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16:57, 23 января 2023
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Связано с иммунитетом: Ольга Орлова объяснила, почему ее дочери нужна адаптированная смесь

Ольга Орлова объяснила, почему сразу выбрала искусственное вскармливание дочери.

Связано с иммунитетом: Ольга Орлова объяснила, почему ее дочери нужна адаптированная смесь

Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru

Певица Ольга Орлова объяснила, почему новорожденная дочь сразу будет на искусственном вскармливании. По словам 45-летней артистки, это связано с иммунитетом.

Орлова призналась, что сама выросла на адаптированных смесях. Данный вид кормления артистка использовала с первым ребенком.

«Иммунитет у нас – дай Бог каждому», - поделилась Орлова.

Певица добавила, что не собирается ни с кем спорить и не будет убеждать в необходимости искусственного вскармливания.

«Тут каждый сам выбирает для себя – как он считает правильным», - заключила она.

Ранее Орлова прокомментировала рождение дочери, которое обсуждают в Сети. Некоторые уверены, что певица уже родила, но скрывает это.

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