«Связано не с тем, что у него заканчиваются деньги»: почему Валерий Леонтьев вернулся на сцену

Объявивший о завершении карьеры Валерий Леонтьев возобновил выступления не из-за нехватки денег. Продюсер Павел Рудченко уверен, что певец накопил достаточно средств и снова начал давать концерты, поскольку нуждается в поддержке зрителей. Такое мнение музыкальный критик выразил в беседе с NEWS.ru.

По мнению эксперта, гастроли Валерия Леонтьева обусловлены, вероятнее всего, его творческой натурой. Павел Рудченко отметил, что за годы карьеры артист заработал достаточно денег для достойной жизни и может выступать ради эмоций на сцене.

«Я думаю, эти гастроли связаны не с тем, что у Леонтьева заканчиваются деньги. Все-таки за такой долгий период своей жизни он заработал приличное количество капитала. И может спокойно жить, не работая. Но, мне кажется, это больше о том, что творческая личность не может находиться без поддержки зрителя», — заявил продюсер.

Павел Рудченко добавил, что гастрольный график певца будет свободным и «неизнуряющим». Критик подчеркнул: это вряд ли будут кассовые концерты или несколько корпоративов подряд.

«Неизнуряющий график, спокойный, для эмоционального поддержания состояния артиста. Конечно, прибыль, которую он будет получать во время этих выступлений, станет приятным бонусом», — отметил Павел Рудченко.

20 апреля в Сети появилась информация о том, что 76-летний Валерий Леонтьев вернулся на сцену ради заработка. Как утверждалось, исполнитель хита «Полет на дельтаплане» соглашается выступать в европейских ресторанах за 15 млн рублей.

Напомним, в марте 2024 года артист объявил о завершении карьеры, но уже осенью произвел фурор неожиданным выступлением на концерте в честь 70-летия Игоря Крутого в Москве. Однако после концерта Валерий Леонтьев опроверг свое возвращение на сцену.

Ранее сообщалось о том, что названо условие согласия Валерия Леонтьева на мировое турне.