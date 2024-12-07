«Связь с миром — через кошек и детей»: Сергей Шнуров стал затворником

В браке с четвертой женой Ольгой Абрамовой у фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова появилось двое детей. Музыкант задвинул карьеру на дальний план и посвящал свободное время семье. Но этой осенью 51-летний исполнитель огорошил поклонников новостью о разводе. Тем не менее, артист поддерживает связь с Ольгой и наследниками — они составляют его основной круг общения.

Рок-музыкант признается: в основном он общается с детьми, женой и любимыми кошками. Именно они помогают Шнурову поддерживать связь с миром.

«Связь с миром — через кошек и через детей. Их совершенно не интересует твое творческое состояние. И тут ты должен, конечно, вырваться из своих облаков и пучин, вернуться на бренную землю и идти убирать дерьмо», — рассказал Шнуров в разговоре с порталом «7Дней.ru».

Шнуров не скрывает, что дома у него живут семь кошек. С ними артисту не удается скучать. Певец следит за их питанием — заработанные на альбомах деньги тратит на наполнитель и еду, в шутку признается он.

Первой женой артиста была Мария Исмагилова, которая родила ему дочь Серафиму. В браке со второй супругой Светланой появился на свет сын Аполлон. В 2010 году Шнуров женился на Матильде (Елене) Мозговой, с которой прожил восемь лет. В том же году у него появилась новая избранница, дочь уральского бизнесмена Ольга Абрамова.

Ранее Сергей Шнуров рассказал, что живет с котом Федором, которого назвал в честь Достоевского. Федора окружают шесть кошек, и он иногда пьет валерианку.