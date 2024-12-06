Певец Сергей Шнуров рассказал о жизни с котом и праздновании Нового года

Певец Сергей Шнуров стал гостем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и устроил живой концерт для слушателей. Он исполнил хиты и рассказал о жизни с котом.

Музыкант основательно подготовился к эфиру и привез огромное количество оборудования. Он спел свои популярные треки «WWW», «Экспонат», «В Питере – пить», «Супер Гуд», а также представил песни из нового альбома «Синяя богиня». Звезда рассказал о работе над долгожданной пластинкой.

«Песни мы выпускали, просто я не видел, как их можно собрать в единое целое, а теперь понял. Ну, это как писать роман, понимаете? То есть я писал рассказы, даже фельетоны, скорее, а теперь выпустил роман», – поделился Сергей.

Мужчина поделился подробностями своей жизни. Он признался, что живет с котом Федором, которого назвал в честь писателя Достоевского.

«Я его пою валерьянкой, у него шесть кошек. Он кайфует вообще по жизни», – отметил музыкант в эфире «Авторадио».

Певец также рассказал о своем отношении к Новому году. Оказалось, что артист любит в эту ночь поспать.

«Я люблю Новый год, просто это праздник телевизора, а телевизора у меня нет. Собраться с друзьями, хоровод поводить можно вечером, а потом ты свободен. И не нужно ждать этого дурацкого боя курантов. Утром проснулся, посмотрел на несчастных людей, которые возвращаются домой после тяжелого Нового года – а у них на лице написано «у меня был праздник». А у меня он еще есть», – добавил звезда.