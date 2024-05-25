Бывший Бузовой Дмитрий Тарасов показал средний палец водителю автобуса

Бывший Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассердился на водителя автобуса после того, как не смог съехать с тротуара, и показал ему средний палец. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Футболист хотел съехать с тротуара задним ходом через автобусную полосу. В то же время на дороге показался автобус. Водитель решил пропустить Тарасова и ждал, пока тот сможет совершить задуманное.

Только вот экс-бойфренд Бузовой никак не мог вырулить на дорогу и постоянно сбивался с пусти. В конце Дмитрий рассердился и показал водителю автобуса неприличный жест.

После развода со звездой «Дома-2» Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко. Пара воспитывает четверых детей.

Как утверждает Ольга Бузова, их брак с Тарасовым развалился из-за неверности супруга. При этом сам Дмитрий убеждал всех в том, что его экс-возлюбленная не хотела рожать детей. С момента их расставания прошло уже 8 лет, однако пара то и дело выясняет отношения на публике.

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