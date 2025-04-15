«Свято место пусто не бывает»: в жизни Азизы после скандала на «Суперстаре!» произошли изменения

Певица Азиза оказалась в центре внимания после недавнего скандала в финале шоу «Суперстар!» на НТВ. Теперь же, по информации источников, после громкой истории в жизни артистки произошли изменения. Как пишет mk.ru, у знаменитости появился новый возлюбленный.

По данным источника, избранник 61-летней Азизы — ее ровесник и занимается серьезным бизнесом. Также сообщается, что с этим мужчиной певица знакома давно, но вступила с ним в отношения только сейчас. Собеседник издания рассказал, что именно новый возлюбленный поддерживал артистку, лишившуюся победы на «Суперстаре!».

«Он покорил сердце Азы пониманием, заботой и уважением. <…> Она мне так и сказала: „Главное — душевная близость, которую я обрела“. Он ее очень поддержал после того, как ее внезапно лишили победы на „Суперстаре!“. Постоянно говорил ей: „Люди встали на твою защиту, ты стала народной героиней. Это главнее любого приза!“», — поделился источник из окружения Азизы.

Таинственный поклонник всеми силами старается заслужить расположение певицы и регулярно устраивает ей сюрпризы. Так, в день рождения Азизы он прислал ей огромный букет из сотни роз, а та поделилась кадрами с цветами в личном блоге.

На вопрос о новом романе в беседе с mk.ru артистка ответила кратко: «Свято место пусто не бывает», после чего положила трубку.

Напомним, финал шоу «Суперстар!» 29 марта обернулся громким скандалом. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы. Телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та заняла лишь третье место несмотря на то, что была лидером шоу. Позднее некоторые заметили, что в титрах к песне, которую исполняла артистка, указаны совершенно другие авторы. На это обратили внимание представители Ильи Резника, занимающиеся его авторскими правами.

Ранее сообщалось о том, что Азиза пожаловалась на один из выпусков шоу «Суперстар!» со своим участием: «Была, мягко говоря, удивлена».