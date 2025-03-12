«Была, мягко говоря, удивлена»: Азизу возмутил эфир с ее выступлением в телешоу

Певица Азиза пожаловалась на монтаж одного из выпусков шоу «Суперстар!» на телеканале НТВ. Артистка исполнила песню «Встанем», однако, увидев эфир программы, была разочарована действиями телевизионщиков.

«Посмотрела всю программу от начала и до конца и была, мягко говоря, удивлена… В конце песни я поворачивалась к образу, который находился за моей спиной. Это был Архангел Михаил, защитник душ людских. Огромная пятиметровая стела с его образом! Как можно было так смонтировать телевизионную версию, что Архангела Михаила крупным планом в номере ни разу не показали. Ведь он был основой этого номера, появляясь к финалу произведения», - приводит слова Азизы mk.ru.

Артистка выразила уверенность, что из кадра могли убрать ее саму, но образ Святого должны были показать. Тем более, что на нем строился весь сюжет.

«Если Святых не показывать, защитников наших солдат, кого тогда вообще показывать?» - возмутилась Азиза.

По ее словам, во время ее выступления люди в зрительном зале вставали с мест, однако ни один из членов жюри даже не привстал.

Вместе с тем, телеведущая Лера Кудрявцева, которая сидит в жюри, неоднократно намекала, что ей не нравится меланхоличный репертуар Азизы в телепроекте. Певица дала коллеге по сцене решительный отпор.

«Моя душа хочет других песен: о Родине, о любви, о надежде. Может быть, поэтому я всегда была не в формате телевидения и радио. Но мне все равно: главное, чтобы я была в формате своей души», - заключила Азиза.

Ранее Азиза призналась, что не видится с мужем-итальянцем из-за отказа покидать Россию. 60-летняя артистка рассказала, что Александро Лортэ проживает в Европе. Однако супруги никак не могут воссоединиться из-за того, что иностранец не хочет приезжать в Москву, а Азиза не готова покинуть страну.