Священника, проводившего панихиду по Навальному*, запретили в служении

Клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве Димитрий Сафронов отстранен от службы на три года. Текст указа с подписью Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла разместили на сайте Московской епархии.

По решению Русской православной церкви, в течение этого времени Сафроновв будет псаломщиком в храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках. После окончания этого периода церковь примет решение о том, сможет ли он продолжать служить священником.

Причины отстранения священника от службы не раскрываются.

Известно, что Димитрий Сафронов проводил панихиду по Алексею Навальному* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в день похорон на Борисовском кладбище 26 марта, а также на 40-й день после смерти.

Ранее заслуженный артист РФ Борис Галкин высказался об уехавшем из России актере Артуре Смольянинове** (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).