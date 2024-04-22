«Далеко ли уйдешь?»: Борис Галкин высказался об уехавшем из РФ Смольянинове*

Заслуженный артист РФ Борис Галкин поделился мнением об уехавшем из России актере Артуре Смольянинове* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом пишет aif.ru.

По мнению Галкина, русофобия опального Смольянинова* связана с тем, что его становление выпало на период перестройки.

«Ему сколько лет? 40? Вот и все объяснение. Он рос, когда все развалилось и к власти после перестройки пришли либералы. 30 лет он формировался в этой болтовне. Четверть века назад в Госдуме у нас такая либеральная мягкотелость наступила, когда мы готовы были сдать все, всем и бесплатно», — отметил актер.

Галкин также отреагировал на заявление Смольяниновао том, что он готов стрелять в своего коллегу по фильму «9 роте» Сослана Фидарова, участвующего в настоящий момент в СВО в Донбассе. Актер уточнил, что Латвия, где сейчас проживает Смольянинов, и США, куда он периодически приезжает, заняли сторону Украины. И актер этот «зарабатывает очки» своим поведением, действуя «по русофобской повестке».

«Никто не прописал Смольянинову* пилюли против предательства. <…> Он был талантлив, ярок, он был замечателен как актер — ну да, вопросов нет. Только ради чего все это, твой талант — ради себя, любимого? Ну, вперед. Только далеко ли уйдешь?», — заключил он.

Ранее Борис Галкин заявил, что уехавшая из РФ певица Алла Пугачева ведет «очень плохую игру».

*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)