Священник Павел Иванчин объяснил скандал вокруг концерта Нюши во Владивостоке. Об этом сообщает VLADIVOSTOK1.RU.

Певица Нюша стала хедлайнером соревнований «Дети Приморья». Для участия в спортивных состязаниях во Владивосток приехали подростки из России, Белоруссии, Китая и Узбекистана. Исполнительница хита «Цунами» открыла мероприятие красочным выступлением, однако многие остались им недовольны. Зрители отметили, что у подтанцовки Нюши были слишком откровенные наряды. Священник Павел Иванчин считает: отсутствие цензуры на эстраде негативно влияет на молодое поколение.

«Детям свойственно подражать взрослым. Они часто повторяют за своими кумирами. Подражание — это один из способов познания мира. Но подражание также может иметь и негативные последствия», — высказался священник.

По словам Павла, артисты «оголяются» для того, чтобы спровоцировать и вызвать яркую реакцию. Священник напомнил, что для православия характерны скромность и целомудрие. Вот почему он считает подобное поведение артистов неправильным.

Ранее сообщалось о том, что певица Нюша сменила имидж на фоне слухов о разводе с мужем. Подробности смотрите в этой новости.