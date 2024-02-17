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Опубликовано 17 февраля 2024, 16:54
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Пиковая дама: певица Нюша кардинально сменила имидж на фоне слухов о разводе с мужем

Певица Нюша запустила в Сеть фото в новом образе с рваным каре.
Пиковая дама: певица Нюша кардинально сменила имидж на фоне слухов о разводе с мужем

© Starface.ru

Певица Нюша кардинально сменила имидж на фоне слухов о разводе с мужем. Она поделилась в соцсети серией фото в новом образе с каре. Об этом пишет Газета.Ru.

В новой тематической фотосессии ко Дню всех влюбленных Нюша предстала перед поклонниками с рваным каре. Волосы звезды перекрасили в насыщенный черный цвет. Дополнил образ готический макияж с угольно-черными стрелками, подводкой и помадой.

Также певица надела топ, перчатки и розовую фату с черной отделкой. Некоторые поклонники сравнили артистку с Пиковой дамой.

«Если ты моя тень, то куда же убегаешь ночью?» — подписала пост с фото Нюша.

Недавно появились слухи о том, что певица разводится с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым. Так, 16 января сообщалось, что на последнем фото в соцсети Нюша предстала без обручального кольца, а последний совместный снимок с мужем Игорем Сивовым звезда опубликовала в ноябре 2023 года.

Напомним, в 2017 году Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. Свадебная церемония пары состоялась на Мальдивах. В 2018 году у супругов родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Саффрон.

Ранее сообщалось о том, что Нюша снялась в новой фотосессии в образе куклы.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Газета.Ru
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Нюша
певица
имидж