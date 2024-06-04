«Свою задачу он перевыполняет»: Анастасия Волочкова рассказала о мужчине для утех

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что больше не ищет свою любовь. Об этом сообщает Prozvezd.

Анастасия Волочкова в очередной раз поделилась деталями своей личной жизни. По словам балерины, она не нуждается в новых отношениях, так как у нее уже есть мужчина, который удовлетворяет ее потребности.

«Да, мужчина для плотских утех имеется, и свою нехитрую задачу он не то, что выполняет, но перевыполняет. Но он — временщик. Свою судьбу — так, чтобы вместе до конца наших дней, — я в нем не вижу», — заявила она.

Балерина в очередной раз заявила, что хейтеры просто завидуют ее бурной личной жизни. Она также призналась, что свадьбу играть ей пока не с кем.

«Смешно читать, что после того, как я, словно белоснежный лебедь, предстала перед взорами почтенной публики в белом платье на церемонии награждения одной музыкальной премии, меня все стали замуж выдавать — раз я нагрянула в образе невесты», — рассказала она.

По словам Волочковой, белое платье было лишь частью дресс-кода мероприятия.

Ранее мы писали о том, что Волочкова высмеяла фигуру Бузовой в скандальном кожаном боди.