Своя правда: певица Кристина Орбакайте оправдалась за сорванный концерт в Южно-Сахалинске

Недавно Кристина Орбакайте попала в крупный скандал. Дело в том, что в январе 2023 года у певицы должен был состояться концерт в Южно-Сахалинске. По словам организатора мероприятия, он успел согласовать с артисткой даты и внести деньги за аренду помещения, но внезапно Кристина отказалась, сославшись на отъезд за границу. В новом интервью для издания kp.ru менеджер певицы Илья Гоголев прокомментировал ситуацию.

Помощник Кристины не стал отрицать: в планах у артистки действительно было выступление в Южно-Сахалинске. Однако оно не состоялось не по вине Орбакайте, а по вине организатора.

«СМИ выдумали, что Кристина сорвала концерт. Это не так. Тут речь идет о ее деловой репутации, поэтому просим журналистов быть внимательнее и не распространять фейки», — заявил Илья.

Ранее мы писали о том, что певицу Кристину Орбакайте признали невиновной в срыве концерта из-за отъезда за границу. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой певец Андрей Данилко обвинил Максима Фадеева в заговоре против него на вокальном конкурсе.