«Сволочь ты такая! Провокатор»: Ольга Остроумова вспомнила, как чуть не рассталась с мужем Валентином Гафтом

Звезда фильма «…А зори здесь тихие» Ольга Остроумова призналась, что чуть не рассталась с Валентином Гафтом. В эфире программы «Однажды…» на НТВ актриса раскрыла: из-за тяжелого характера писателя их 25-летний брак едва не рухнул.

Ольга Остроумова была замужем два раза, но свое счастье нашла в третьем браке с Валентином Гафтом. Пара встретилась в 90-х и прожила вместе почти 25 лет, но едва не разошлись из-за непростого характера артиста. Актриса вспоминает: муж часто менялся в настроении и мог без причины предложить расстаться – ему хотелось драмы не только на сцене, но в жизни.

«Вот я что-то готовлю на кухне, он лежит на диване: „Нет, мы не подходим друг к другу“. Один раз сказал, я думаю: „Борщ не так варю или что?“ Второй раз повторил через какое-то время: «Ой, нет, мы не подходим все-таки друг к другу». Когда он в третий и четвертый раз это сказал, я подошла к нему и ответила: «Валь, если ты еще раз заикнешься об этом, мы разойдемся, потому что мы, действительно, наверное, по-твоему, не подходим друг к другу. Все. Прекратилось», - поделилась Ольга Остроумова.

Артистка признается: супруг не мог поверить, что в отношениях может быть «тишь да гладь»: «А ему нельзя было спокойно жить, понимаете, когда все хорошо. Он думал, что такого даже не бывает. Ну что это такое? Провокатор».

Несмотря на трудности, пара смогла сохранить брак. Не помешал их крепким отношениям и ремонт: Ольга Остроумова сама занималась благоустройством будущего дома, а мужа позвала оценить результат.

«Он зашел и говорит: „Знаешь, как это будет называться?“ Я спрашиваю: „Как?“. А он гордо: „Музей-квартира Гафта“. Я говорю: «Сволочь ты такая! Я тут телепалась!.. Музей-квартира Гафта». Но он тоже это с юмором сказал и тут же расхохотался», — рассказала звезда «…А зори здесь тихие».

В 2020 году Валентина Гафта не стало, и его вдова нашла утешение во внуках. О годах, проведенных с писателем, Ольга Остроумова вспоминает с теплом.

«Прожили вместе без малого 25 лет. Одним словом, эти годы были интересными. А так, разными: и ссорились мы, он как-то очень не доверял женщинам, не верил, что женщина может быть такой, как я», — призналась артистка.

Ранее Ольга Остроумова рассказала о последних днях Валентина Гафта: «Привык быть первейшим во всем. И вдруг то одно, то другое».