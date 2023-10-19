76-летняя актриса Ольга Остроумова рассказала о последних днях Валентина Гафта. Об этом сообщает издание aif.ru.

85-летний Гафт умер в 2020 году. Долгое время он боролся с болезнью Паркинсона. Артист так и не смог справиться с недугом и последствиями перенесенного инсульта. Рядом с ним все это время находилась супруга. По словам Остроумовой, актеру было трудно привыкнуть к немощи: некогда спортивный Гафт не мог ходить.

«Он же все время поддерживал форму, с гантелями занимался. Привык быть первейшим во всем. И вдруг то одно, то другое. Его руки тряслись», — высказалась Остроумова.

Артистка призналась, что тяжело переживала этот период, однако она старалась не показывать свое внутреннее состояние. Остроумова считала, что ее плохое настроение добавило бы Гафту лишних переживаний.

«Силы берутся, когда ты нужен. А когда сидишь, расслабляешься — все, нет сил», — резюмировала знаменитость.

Напомним, что звездная пара прожила вместе 24 года.

Ранее мы писали о том, что актриса Ольга Остроумова отметила 76-летие без второй половинки. Подробности смотрите в этой статье.